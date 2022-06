Pubblicità

sportli26181512 : #Cicinho choc: 'Al #RealMadrid mi allenavo ubriaco': L'ex terzino brasiliano della Roma rivela i suoi problemi con… -

Corriere dello Sport

Non avevo bisogno di soldi per prendere un drink, la gente me lo dava felicemente nei ristoranti ", ha confessatoche ha indossato la maglia della Roma tra il 2007 e il 2012 (62 presenze e 3 .Non avevo bisogno di soldi per prendere un drink, la gente me lo dava felicemente nei ristoranti ", ha confessatoche ha indossato la maglia della Roma tra il 2007 e il 2012 (62 presenze e 3 . Cicinho choc: "Al Real Madrid mi allenavo ubriaco" L'ex terzino brasiliano della Roma rivela i suoi problemi con l'alcol: "Bevevo il caffé per togliermi il fiato e mi inondavo di profumo" ...