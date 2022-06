Calcio | Sassuolo | Lopez ' Mi chiedo se sia momento di cambiare'

(Di domenica 19 giugno 2022) "Molte squadre mi cercano ma ad oggi non c'è niente di concreto"(MODENA) - "È ilgiusto per andare via? Non so, vedremo. Molte squadre stanno manifestando il loro interesse. Il ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Scamacca costa 40 milioni: Milan, il piano per prenderlo #calciomercato - sportli26181512 : Frattesi corre verso la Roma: si intensifica la trattativa con il Sassuolo: Frattesi corre verso la Roma: si intens… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Frattesi corre verso la Roma: si intensifica la trattativa con il Sassuolo - Gazzetta_it : Frattesi corre verso la Roma: si intensifica la trattativa con il Sassuolo - sportli26181512 : La tentazione di Maxime Lopez : “Forse è il momento di cambiare”: La tentazione di Maxime Lopez : “Forse è il momen… -

CanaleSassuolo.it

Maxime Lopez si confessa a "La Provence" e non esclude un clamoroso addio al. Il 24enne centrocampista marsigliese, ai neroverdi dall'estate 2020, è stato accostato a club come Roma, Lazio e ...L'ex difensore che Allegri aveva allenato a Cagliari , ha poi intrapreso una carriera da tecnico che lo ha portato a essere il vice di De Zerbi , ale poi allo Shakhtar. Nel team di Allegri ... Gli allenatori del Sassuolo che hanno portato la squadra in cima 'Molte squadre mi cercano ma ad oggi non c'è niente di concreto' SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) - 'È il momento giusto per andare via Non so, ...Sempre sul fronte della difesa si avvicina un doppio colpo con il Sassuolo. Dalla società neroverde sono infatti in uscita il difensore rumeno Chiriches e Sernicola (reduce da un’ottima stagione ...