Benevento, guasto alla rete idrica: problema acqua in tutte le contrade Nord. I dettagli (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che causa di un guasto improvviso a partire dalle ore 14.00 di questo pomeriggio si potranno verificare disservizi nell'erogazione del servizio idrico, quali bassa pressione e mancanza d'acqua in tutte le contrade Nord, di seguito elencate: Contrada Lammia Contrada Francavilla Contrada Bonavita Contrada Imperatore Contrada Caprarelle Parte di Contrada Roseto Parte di Contrada Olmeri Contrada San Giovanni Contrada San Domenico Contrada Mosti Parte di Contrada San Chirico (parte alta San Chirico) Masseria De Gregorio Contrada La Francesca Contrada Murata Contrada Badessa Contrada Cardoni "I nostri tecnici – scrive Gesesa – sono già in campo per risolvere la problematica. Ci scusiamo per il disagio non dipendente dalla ...

