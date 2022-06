Amici 22 | Maria De Filippi sostituita nel pomeridiano | la decisione Mediaset

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 giugno 2022)Depotrebbe abbandonare gradualmente una delle sue creature, ovvero. Dopo vent’anni di successi, la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe pronta a lasciare il timore a quella che sembra considerare la sua naturale erede, Silvia Toffanin. Il passaggio, come accennato, sarà graduale e potrebbe cominciare già a settembre, quando esordirà la nuova edizione del talent e la Depotrebbe non condurre più il, entrando in scena solo in primavera, quando va in onda il serale. La notizia ha scatenato il pubblico, che si è diviso tra favorevoli e contrari, e c’è stato anche chi ha ricordato come fu fallimentare l’esperienza adVip di Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, infatti, sostituì la Dein alcune serate dell’edizione ...