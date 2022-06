Venti di scissione sul M5s che ora dice no a Draghi su armi a Kiev (Di sabato 18 giugno 2022) - Luigi Di Maio contrario: 'Se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell'Italia'. Ambasciatore russo Razov: in Italia disaccordo su invio ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 giugno 2022) - Luigi Di Maio contrario: 'Se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell'Italia'. Ambasciatore russo Razov: in Italia disaccordo su invio ...

Pubblicità

BrandauerLudwig : POLVERE DI 5 STELLE VENTI DI SCISSIONE NEL MOVIMENTO: NON SI ESCLUDE CHE DI MAIO LASCI CONTE AL SUO DESTINO E SI FA… - IlConteIT : Venti di scissione in casa #M5S, come già ipotizzano alcuni giornali? Vedremo, nel frattempo sarebbe buona cosa se… - cclatwe : Sarebbe un colpo mortale alle coronarie del pluricondannato casalino 2.0 (e non solo per un ulteriore calo vendite… - QdSit : ROMA - Venti di scissione spirano all’interno del Movimento Cinquestelle, dopo la polemica scoppiata tra due big pe… - tfnews_t : #M5S, venti di #scissione e nodo #doppiomandato: #DiMaio vs #Conte #politica #politicaitaliana #cronaca #news… -