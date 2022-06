Ultime Notizie – Gigi D’Alessio: “A Napoli serata indimenticabile”. E i social impazziscono per Incontrada (Di sabato 18 giugno 2022) “Una serata indimenticabile”. La felicità di Gigi D’Alessio alla fine del concerto in Piazza Plebiscito, nella sua Napoli, è incontenibile. Il primo dei due concerti (stasera si replica) napoletani per la celebrazione dei 30 anni di carriera è stato trasmesso in diretta su Rai1: uno show ricco di performance da ricordare, con tantissimi colleghi e amici che hanno raggiunto il cantante sul palco. Tra i momenti più emozionanti gli omaggi a Lucio Dalla e a Pino Daniele, il duetto di Gigi con il figlio, il rapper Lda, e il coro di “sei bellissima” con cui la platea napoletana ha accolto Vanessa Incontrada sul palco. Un momento che ha fatto impazzire i social, con migliaia di tweet di apprezzamento per l’empatia dei napoletani. Non meno divertente il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) “Una”. La felicità dialla fine del concerto in Piazza Plebiscito, nella sua, è incontenibile. Il primo dei due concerti (stasera si replica) napoletani per la celebrazione dei 30 anni di carriera è stato trasmesso in diretta su Rai1: uno show ricco di performance da ricordare, con tantissimi colleghi e amici che hanno raggiunto il cantante sul palco. Tra i momenti più emozionanti gli omaggi a Lucio Dalla e a Pino Daniele, il duetto dicon il figlio, il rapper Lda, e il coro di “sei bellissima” con cui la platea napoletana ha accolto Vanessasul palco. Un momento che ha fatto impazzire i, con migliaia di tweet di apprezzamento per l’empatia dei napoletani. Non meno divertente il ...

