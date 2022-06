Torino: rinnova un difensore (Di sabato 18 giugno 2022) Rinnovo in arrivo per Alessandro Buongiorno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il difensore è pronto a prolungare il proprio... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Rinnovo in arrivo per Alessandro Buongiorno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ilè pronto a prolungare il proprio...

Pubblicità

neroazzurri6 : @RaffGari @NicoSpinelli8 @Olap_12 @_bando10 @AmalaTV_ Detto bene , Marotta non è scemo pertanto 40/50 mln al Torino… - TV7Benevento : Calcio: Juventus, De Sciglio rinnova fino al 2025 - - antlucig : BELOTTI NON RINNOVA: MONZA O FIORENTINA? - CorJuve : RT @TUTTOJUVE_COM: Corriere di Torino - Los Angeles FC in festa: Chiellini è già in divisa. Fagioli rinnova solo se resta - TUTTOJUVE_COM : Corriere di Torino - Los Angeles FC in festa: Chiellini è già in divisa. Fagioli rinnova solo se resta -