Sophie Codegoni lancia il countdown del brand | ecco due appuntamenti in Puglia FOTO

(Di sabato 18 giugno 2022), venerdì 1 luglio incontrerà i fan per due imperdibili: svelata la data di uscita delcon Alessandro La modellacon la sua estrema dolcezza ha conquistato il cuore di tantissimi italiani che l’hanno seguita e supportata negli ultimi mesi. Lo scorso settembre laè sbarcata dentro la Casa del Grande Fratello Vip per viversi una nuova avventura dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne. Dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia non si è più fermata e insieme al suo fidanzato Alessandro Basciano ogni giorno raggiungono nuove location tra progetti ed incontri con i fan. Alessandro esono una delle coppie più belle nate dentro il noto reality show di Canale 5 che ha ammaliato rapidamente ...

Pubblicità

sofiapala41 : @Sophie_codegoni QUENN INDISCUSSA ?? #basciagoni - Gianni13_Gian : Ecco qui !!! Esattamente questo cazzo di concetto !!! Bravissima @Sophie_codegoni ?????????????????????????? #SoleArmy… - IannozziMiriam : @Sophie_codegoni Grande donna che sei sofy ??? - ssofiagostinii7 : @Sophie_codegoni @Iam_Francesca99 io ancora ferma a questo. vogliamo la réunion e punto - marmellat4 : RT @361_magazine: -

Il conduttore ha confessato che Alessandro Basciano esono "matti e simpatici", con Soleil Sorge non ha "nessun rapporto, purtroppo", mentre le sorelle Selassié non gli mancano perché ...Se in passato Ranieri aveva già catalizzato i riflettori per il suo addio conquesta volta potrebbe anche finire l'amore con la Cardone, sua corteggiatrice nel format della De Filippi.Matteo e Valeria: storia già finita Una volta all’anno come da tradizione facciamo una vacanza di famiglia in camper per stare un po’ tutti insieme Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciatiLa neonata coppia di Uomini e Donne ancora nel ciclone: l’ex tronista fa chiarezza Sin dal giorno della loro scelta, Matteo Ranieri e Valeria ...