Roberto Calvi | il più fragile dei banchieri di Dio Fu assassinato ma non si sa ancora da chi

(Di sabato 18 giugno 2022) L’uccisione diè una tappa significativa del calendario criminale della storia italiana. Una data simbolo di come gli intrecci di potere e di denaro siano stati custoditi dentro una cassaforte impenetrabile. Il 18 giugno 1982,fu trovato morto sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, con le tasche zeppe di sassi e 15mila dollari addosso: chiuse frettolosamente le indagini inglesi che rubricarono il caso come suicidio, di ben altro si trattò. Da Sindona a Gelli a Marcinkus, la storia disi intreccia con quella dei personaggi-chiave che hanno popolato gli intrighi italiani, la sua persona, anche per la sua tragica fine, è un crocevia vulcanico di fatti e misfatti. Arriva al Banco Ambrosiano nontrent’enne, ambizioso, scala rapidamente il potere, fino a ricoprire ruoli di ...

Al3ssiaManka : Oggi sono quarant'anni che Roberto Calvi viene trovato impiccato a Londra, sotto il ponte dei Frati neri. - sulsitodisimone : 18 Giugno 1982 ? Corpo del banchiere italiano Roberto Calvi viene trovato impiccato vicino al Blackfriars Bridge di… - marinapiva67 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 18 giugno 1982 a Londra, sotto il Ponte dei Frati Neri, è ritrovato impiccato il cadavere di Roberto C… - sarais53 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 18 giugno 1982 a Londra, sotto il Ponte dei Frati Neri, è ritrovato impiccato il cadavere di Roberto C… - FabioMontale : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 18 giugno 1982 a Londra, sotto il Ponte dei Frati Neri, è ritrovato impiccato il cadavere di Roberto C… -

Il Fatto Quotidiano

Sono passati quarant'anni dal giorno in cui il banchierefu trovato impiccato sotto il ponte di Black Friars a Londra . Erano le 07:50 quando un passante, sporgendosi sul parapetto, viste un corpo appeso per il collo con uno di corda ...Ne fanno parte, oltre naturalmente al Vescovo, Antonio Napolioni, don Massimo(vicario ... Vincenzo de' Paoli diocesana Eugenia Rozzi, il diaconoCavalli (impegnato in cambito caritativo ... Roberto Calvi, il più fragile dei banchieri di Dio. Fu assassinato ma non si sa ancora da chi GROSSETO - Sabato 18 giugno, san Calogero eremita, Festa europea della musica, il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.58. Accadeva oggi: 1053 – Nella ...Roberto Calvi, i segreti della polizia di Londra. Gli intrecci tra Banco Ambrosiano, Ior e mafia, le ombre dietro la morte del banchiere di ...