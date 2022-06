Reinfezioni ancora in aumento, più a rischio under 50 e donne: più esposti al nuovo contagio dopo 4 mesi dal vaccino – Il report Iss esteso (Di sabato 18 giugno 2022) Le Reinfezioni da Covid sono ancora una volta in aumento, secondo l’ultimo report esteso diffuso dall’Istituto superiore di Sanità che integra il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia in Italia. A essere più colpiti secondo i dati degli esperti sono innanzitutto i non vaccinati, oltre che le donne, gli operatori sanitari e i soggetti che si sono sottoposti al vaccino da oltre quattro mesi. Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022, l’Iss ha raccolto 532.755 casi segnalati di reinvenzione, pari al 4% del totale. Solo nell’ultima settimana, i casi di soggetti nuovamente contagiati sono saliti al 7,4% sui casi totali. Un dato in aumento rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 6,3% sul totale. I più ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Leda Covid sonouna volta in, secondo l’ultimodiffuso dall’Istituto superiore di Sanità che integra il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia in Italia. A essere più colpiti secondo i dati degli esperti sono innanzitutto i non vaccinati, oltre che le, gli operatori sanitari e i soggetti che si sono sottoposti alda oltre quattro. Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022, l’Iss ha raccolto 532.755 casi segnalati di reinvenzione, pari al 4% del totale. Solo nell’ultima settimana, i casi di soggetti nuovamente contagiati sono saliti al 7,4% sui casi totali. Un dato inrispetto alla settimana precedente, quando erano stati 6,3% sul totale. I più ...

