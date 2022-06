Postamat, non commettere questo errore: si rischia la denuncia (Di sabato 18 giugno 2022) L’uso improprio del Postamat può avere conseguenze negative e inaspettate. Si rischia la denuncia penale se si commette questo errore Il Postamat è utilizzato comunemente per numerose operazioni agli sportelli, dal prelievo alle ricariche e per gli acquisti in negozi e punti vendita, oltre che per verificare conti, pagamenti e altre transazioni finanziarie. I bassi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 18 giugno 2022) L’uso improprio delpuò avere conseguenze negative e inaspettate. Silapenale se si commetteIlè utilizzato comunemente per numerose operazioni agli sportelli, dal prelievo alle ricariche e per gli acquisti in negozi e punti vendita, oltre che per verificare conti, pagamenti e altre transazioni finanziarie. I bassi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

robertosantoli : @pe__1985 E non funzionano sempre il fine settimana. Come il postamat nel mio paesino che va a singhiozzo i fine settimana ?? - Marilenapas : RT @fanpage: Fuori uso #Postamat, il circuito di prelievo e pagamento gestito da Poste Italiane. Non funzionano App, pagamenti con Pos e pr… - Violetta_2021 : RT @fanpage: Fuori uso #Postamat, il circuito di prelievo e pagamento gestito da Poste Italiane. Non funzionano App, pagamenti con Pos e pr… - shake313 : @ElisaPan3 @PosteNews Si può prelevare al postamat ma lo sportello non fa servizio - annalaurabar : RT @fanpage: Fuori uso #Postamat, il circuito di prelievo e pagamento gestito da Poste Italiane. Non funzionano App, pagamenti con Pos e pr… -