Netflix dice addio ad una vecchia pratica: da oggi cambia davvero tutto (Di sabato 18 giugno 2022) Netflix ha deciso di mettere ufficialmente la parola fine ad una vecchia pratica. Infatti sulla piattaforma a breve cambierà tutto: i dettagli. E’ in arrivo un’altra grande novità su Netflix, pronta a dire addio ad una vecchia pratica utilizzata spesso dagli utenti. La piattaforma sta optando per un nuovo aggiornamento: scopriamo cosa cambierà a breve. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 giugno 2022)ha deciso di mettere ufficialmente la parola fine ad una. Infatti sulla piattaforma a breve cambierà: i dettagli. E’ in arrivo un’altra grande novità su, pronta a diread unautilizzata spesso dagli utenti. La piattaforma sta optando per un nuovo aggiornamento: scopriamo cosa cambierà a breve. L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

DaOrbi : @morgmarino Secondo la mia opinione è folle anche vestirsi da clown e pretendere che non ti diano del clown, così c… - ParliamoDiNews : Winona Ryder dice la sua sull`aumento del prezzo di Netflix #One #strangerthings #winonarydernetflix… - Emanuel38133305 : @GiovaQuez Ora ho capito perchè mia madre mi dice sempre :'la gente sta a dà I numeri'! Devo insegnarle ad usare Netflix ????? - Cristina6013 : 'I cannoni Cesar funzionano benissimo' dice Cremonesi. Oltre ad esaltare in modo positivo l'invio di armi da parte… - mirko_vale_ : @Er_Libanese7 Polemica su un Tiktok di Netflix, dove una ragazza lesbica si lamenta del trattamento ricevuto dalla… -