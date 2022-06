Milan, sorpasso del PSG per Renato Sanches (Di sabato 18 giugno 2022) Il Milan rischia di farsi soffiare Renato Sanches. Sul centrocampista portoghese del Lille c’è l’interesse del PSG Il Milan rischia di vedersi soffiare Renato Sanches dal PSG. Dalla Spagna è emerso un nuovo aggiornamento sulla trattativa Lo scrive il giornalista Manu Sainz di AS e del Chiringuito che parla di un sorpasso ormai decisivo avvenuto ai danni dei rossoneri da parte dei parigini, raccontando di un accordo ormai vicino tra i francesi e il Lille per il centrocampista L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Ilrischia di farsi soffiare. Sul centrocampista portoghese del Lille c’è l’interesse del PSG Ilrischia di vedersi soffiaredal PSG. Dalla Spagna è emerso un nuovo aggiornamento sulla trattativa Lo scrive il giornalista Manu Sainz di AS e del Chiringuito che parla di unormai decisivo avvenuto ai danni dei rossoneri da parte dei parigini, raccontando di un accordo ormai vicino tra i francesi e il Lille per il centrocampista L'articolo proviene da Calcio News 24.

