Marc Marquez | positivo il primo controllo post operatorio - Sport - Motomondiale - quotidiano net

(Di sabato 18 giugno 2022)Milano, 18 giugno 2022 - Procede bene il recupero didopo l'operazione all'omero destro a cui si è sottoo due settimane fa. Lo spagnolo in giornata è stato visitato ...

Pubblicità

Davide_peacock : Ma una slick in Q3 è così impossibile? Alla Marc Marquez Brno 2019 correndo su un binario. #F1 #CanadianGP - zazoomblog : MotoGP Marc Marquez visitato al braccio. Sensazioni positive: “Devo essere paziente” - #MotoGP #Marquez #visitato… - rompipallex : Comunque recuperando i risultati del nuoto voglio dire che bello il primo tempo di Nico Martinenghi bravo bravissim… - mar9he : ieri sera mia mamma mi dice 'ma chi è questo?' vedendo un ragazzo dal mio telefono, era Marc Márquez passo e chiudo - corsedimoto : MARC MARQUEZ ha sostenuto la prima visita medica dopo il quarto intervento al braccio: i medici soddisfatti della s… -

Milano, 18 giugno 2022 - Procede bene il recupero didopo l'operazione all'omero destro a cui si è sottoposto due settimane fa. Lo spagnolo in giornata è stato visitato ...vuole provarci. Il pilota spagnolo della Honda HRC, fermo dal post GP d'Italia per il solito problema all'omero, sottoposto alla quarta operazione nella sua vita, si è sottoposto ad una ...Il pilota spagnolo si è sottoposto a intervento chirurgico all'omero destro due settimane fa. I medici: "Siamo contenti" ...Marc Marquez vuole provarci. Il pilota spagnolo della Honda HRC, fermo dal post GP d'Italia per il solito problema all'omero, sottoposto alla quarta operazione nella sua vita, si è sottoposto ad una v ...