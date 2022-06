Pubblicità

MLFranciolini : RT @quartomiglio: #Incendio a #Malagrotta di mercoledì #15giugno: pubblicato nuovo report sintetico attività #ARPALazio con ulteriori esiti… - MagTua : #News #Malagrotta, i dati sulle diossine a Roma e Fiumicino - lucianoalanza : RT @ARPALazio: #Incendio a #Malagrotta di mercoledì #15giugno: pubblicato nuovo report sintetico attività #ARPALazio con ulteriori esiti an… - Andreacritico : RT @RDAlessio: RT @ARPALazio: #Incendio a #Malagrotta di mercoledì #15giugno: pubblicato nuovo report sintetico attività #ARPALazio con ult… - ilfaroonline : Incendio a Malagrotta, i nuovi dati dell’Arpa sull’inquinamento dell’aria a Roma e Fiumicino -

Incendio: via libera alla riapertura del Tmb1. PrimiArpa dalle centraline(Roma), 18 giugno 2022 - È Fiumicino la città più colpita dall' effetto diossina , il livello di inquinamento è oltre i valori dell'Oms , mentre risulta nei ...Per l'incendio che si è verificato nell'area dia Roma, irelativi alle diossine, sempre nei limiti indicati dall'Oms, sono in calo rispetto ai giorni precedenti nell'area dell'incendio. Mentre il valore è superiore nell'area del ...Incendio Malagrotta, mentre la qualità dell’aria inizia a migliorare a Roma, a Fiumicino peggiora. I dati emersi dal dal monitoraggio di Arpa Lazio parlano chiaro. E dicono che i livelli di diossina s ...Roma, 18 giu. (askanews) - "I valori del particolato (PM10 e PM2.5) misurati il 15 giugno nelle centraline dei comuni di Roma e Fiumicino non evidenziano un generale incremento delle concentrazioni ri ...