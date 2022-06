LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia di bronzo nella 4×100 sl! De Tullio quinto nei 400 sl! Ceccon e Martinenghi in finale! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali Nuoto 19.-48: Vittoria per gli Stati Uniti con 3’09?34, secondo posto per l’Australia con 3’10?80, terzo posto per l’Italia con 3’10?95 19.47: E’ bronzo ItaliaAAAAAAAAAAA!!! ABBIAMO SOFFERTO MA SIAMO SUL PODIO MONDIALE! Terzo posto per gli azzurri con Frigo che ha resistito nel finale. Ceccon, Zazzeri e Frigo hanno disputato un’ottima gara 19.46: Grande Zazzeri! Usa, Italia, Canada 19.45: Ai 200 Usa, Ungheria, Canada, Italia 19.44: Ai 100 Usa, Canada, Ungheria, male Miressi 48?38 19.40: E’ il momento della staffetta 4×100 stile libero. Al via Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo. le nazionali protagoniste: Brasile, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEI19.-48: Vittoria per gli Stati Uniti con 3’09?34, secondo posto per l’Australia con 3’10?80, terzo posto per l’con 3’10?95 19.47: E’AAAAAAAAAAA!!! ABBIAMO SOFFERTO MA SIAMO SUL PODIO MONDIALE! Terzo posto per gli azzurri con Frigo che ha resistito nel finale., Zazzeri e Frigo hanno disputato un’ottima gara 19.46: Grande Zazzeri! Usa,, Canada 19.45: Ai 200 Usa, Ungheria, Canada,19.44: Ai 100 Usa, Canada, Ungheria, male Miressi 48?38 19.40: E’ il momento della staffettastile libero. Al via Miressi,, Zazzeri e Frigo. le nazionali protagoniste: Brasile, ...

