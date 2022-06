LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-4 2-1, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel secondo set (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Il classe 1996 conduce il secondo set. 40-15 Chiusura a rete di Berrettini. 30-15 Ace del romano. 15-15 Errore in uscita dal servizio di Berrettini. 15-0 Ace del campione in carica. 1-1 secondo set in parità a Londra. 40-15 Prima al corpo e chiusura a volo del #29 al mondo. 30-15 Risposta aggressiva di rovescio del romano. 30-0 Servizio e diritto di van de Zandschulp. 15-0 Prima vincente dell’olandese. 1-0 Game a zero del classe 1996. 40-0 Servizio e diritto del romano. 30-0 Ottima prima dell’azzurro. 15-0 Ace di Berrettini. INIZIO secondo SET 15.42 Matteo Berrettini porta a casa il primo parziale per 6 giochi a 4! l’azzurro conquista il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Il classe 1996 conduce ilset. 40-15 Chiusura a rete di. 30-15 Ace del romano. 15-15 Errore in uscita dal servizio di. 15-0 Ace del campione in carica. 1-1set in parità a Londra. 40-15 Prima al corpo e chiusura a volo del #29 al mondo. 30-15 Risposta aggressiva di rovescio del romano. 30-0 Servizio e diritto di van de. 15-0 Prima vincente dell’olandese. 1-0 Game a zero del classe 1996. 40-0 Servizio e diritto del romano. 30-0 Ottima prima del. 15-0 Ace di. INIZIOSET 15.42 Matteoporta a casa il primo parziale per 6 giochi a 4!conquista il ...

