Il Paradiso delle signore, Luca Bastianello dopo l'aggressione: «Denunciate sempre atti di violenza»

Luca Bastianello, l'attore che presta il volto a Dante Romagnoli ne Il Paradiso delle signore, ha subito una brutta aggressione qualche giorno fa. L'attore, che si è spaventato molto, con una serie di Instagram Story ha raccontato ciò che gli è accaduto, invitando tutti coloro che subiscono atti di violenza di qualsiasi tipo a denunciare sempre.

Il Paradiso delle signore, Luca Bastianello sull'aggressione: «Un idiota mi ha dato una ginocchiata»

Luca Bastianello, dopo essersi ripreso un po' dall'aggressione subita qualche giorno fa alla stazione Termini di Roma, ha ...

