“Ho una grave malattia” Giovanni Allevi | annuncio choc sui social | “Devo fermarmi”

Giovanni Allevi ha un tumore. La notizia choc è stata annunciata dallo stesso compositore, che ha deciso di affidare le sue parole al profilo Instagram. Ovviamente tutti i suoi fan sono rimasti sconvolti da questa notizia, arrivata in maniera inaspettata. Come foto ha scelto una partitura, in cui si vedono unicamente le sue mani che suonano. Il pianista ha lasciato dunque tutti di sasso, che mai si sarebbero aspettati di iniziare questo sabato 18 giugno con una comunicazione così drammatica. Giovanni Allevi ha un tumore e lo ha riferito senza alcuna censura ai suoi ammiratori. Proprio del cancro era tornato a parlare invece Fedez nei giorni scorsi: "Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, ...

