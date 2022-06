GP Canada: Verstappen in pole, Alonso in prima fila (Di sabato 18 giugno 2022) Le qualifiche del GP del Canada sono state tirate per tutto il tempo. Le condizioni da bagnato estremo nel Q1 e il tracciato umido visto nel Q2 e Q3 ha messo alla prova i piloti e a spuntarla è stato Max Verstappen con la sua 15esima pole position in carriera. A sorprendere, però, è stata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita: Verstappen vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclerc GP Emilia Romagna: Verstappen conquista la pole, tante le bandiere rosse GP Spagna: doppietta RedBull con vittoria di Verstappen, ritiro per Leclerc Verstappen vince ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 18 giugno 2022) Le qualifiche del GP delsono state tirate per tutto il tempo. Le condizioni da bagnato estremo nel Q1 e il tracciato umido visto nel Q2 e Q3 ha messo alla prova i piloti e a spuntarla è stato Maxcon la sua 15esimaposition in carriera. A sorprendere, però, è stata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita:vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio GP Australia: Ferrari ina Melbourne dopo 15 anni con Leclerc GP Emilia Romagna:conquista la, tante le bandiere rosse GP Spagna: doppietta RedBull con vittoria di, ritiro per Leclercvince ...

Pubblicità

SkySportF1 : Verstappen dopo le libere del GP Canada: 'Domenica saremo competitivi' #SkyMotori #F1 #Formula1 - sassuolo2000 : F1: Gp Canada, pole di Verstappen. Leclerc parte dall'ultima fila - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Gp Canada: Verstappen in pole position, secondo Alonso, terzo tempo per Sainz - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Gp Canada: Verstappen in pole position, secondo Alonso, terzo tempo per Sainz - glooit : F1, Gp Canada: pole position per Verstappen, poi Alonso leggi su Gloo -