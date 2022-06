(Di sabato 18 giugno 2022) Il wafer al sesamo di Perbellini è maggiorenne, la cipolla caramellata di Oldani ha vent’anni, l’insalata russa di Cracco pochi meno, e neanch’io mi sento molto bene. Riguardare come in un’istantanea il passato della cucina gastronomica è un bell’esercizio di stile. Ci permette di capire la nostra evoluzione gastronomica, e soprattutto ci regala una fotografia, a volte impietosa e a volte malinconica, dei bei tempi che furono. Perché è evidente: anche i piatti invecchiano. Le ricette sono soggette al passare del tempo esattamente come noi. E gustando uno di questi “signature dish” dei grandi chef italiani si fa immediatamente un’immersione negli anni 2000. Sembra – gastronomicamente – un’era geologica fa. «Più facile rifare un’aragosta thermidor, rispetto a fare un piatto di vent’anni fa» spiega consapevole Giancarlo Perbellini, due stelle Michelin a Verona e innumerevoli ristoranti e ...

Pubblicità

Linkiesta.it

Perché se pensiamo alla cucina contemporanea, quella che questi tre chef portano avanti con professionalità e costanza, loper questo genere di piatti è davvero relegato alla memoria. Li ...... ma anche un presente in cui trovala speranza e il desiderio di una realtà migliore; un ... Per la riflessione Quali sono le due/treprincipali nella mia vita In quali circostanze sono ... Fratture spazio-temporali del gusto Riguardare come in un’istantanea fotografica il passato della cucina gastronomica è un bell’esercizio di stile ...Dopo aver testato una breve demo di Oxenfree II: Lost Signals, siamo ancora più curiosi di tornare nell'universo creato da Night School Studios.