F1 | Verstappen precede Leclerc e Sainz nelle libere 2 in Canada

Pubblicità

infoitsport : F1, risultati e classifica FP2 GP Canada 2022: Verstappen precede le Ferrari di Leclerc e Sainz - infoitsport : Diretta F1 / GP Canada 2022, Prove Libere 2: Verstappen precede Leclerc - zazoomblog : F1 risultati e classifica FP2 GP Canada 2022: Verstappen precede le Ferrari di Leclerc e Sainz - #risultati… - DReinato : RT @quattroruote: #F1, al termine della seconda sessione di prove libere, Max Verstappen precede le due Ferrari di Leclerc e Sainz -> https… - quattroruote : #F1, al termine della seconda sessione di prove libere, Max Verstappen precede le due Ferrari di Leclerc e Sainz ->… -

MONTREAL - Maxè il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio del Canada , nono ... il pilota della Red Bull firma il crono di 1:14.127 ele due Ferrari di ...Maxha firmato il miglior tempo nella FP2 del GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. L'alfiere della Red Bull ha siglato 1:14.127, facendo capire di ...Così in Top 10. Chiude la Top 10 Esteban Ocon. I risultati della seconda sessione di Libere > Max Verstappen è stato il pilota più veloce in pista anche nella seconda sessione di prove libere del GP d ...La seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Canada non ha riservato grosse sorprese nella classifica dei tempi. Max Verstappen ha infatti preceduto Charles Leclerc di soli 81 mill ...