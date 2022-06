F1, Lewis Hamilton: “La macchina è davvero complicata da gestire, provo a tenerla lontana dai muretti…” (Di sabato 18 giugno 2022) Lewis Hamilton non ha troppi motivi per sorridere dopo aver concluso al tredicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota sette volte campione del mondo ha sofferto con una W13 lontana dai migliori, confermando le difficoltà di questa stagione. Il nativo di Stevenage si è fermato ad un 1:15.421 con un distacco di 1.294 secondi nei confronti di Max Verstappen che ha fissato il limite odierno in 1:14.127. Un gap davvero notevole per il portacolori della Mercedes che, inoltre, ha concluso a notevole distanza dal compagno di scuderia George Russell, che ha messo a segno il settimo crono in 1:14.971 a 844 millesimi dalla vetta (per cui 4 decimi di margine rispetto al “Re ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)non ha troppi motivi per sorridere dopo aver concluso al tredicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota sette volte campione del mondo ha sofferto con una W13dai migliori, confermando le difficoltà di questa stagione. Il nativo di Stevenage si è fermato ad un 1:15.421 con un distacco di 1.294 secondi nei confronti di Max Verstappen che ha fissato il limite odierno in 1:14.127. Un gapnotevole per il portacolori della Mercedes che, inoltre, ha concluso a notevole distanza dal compagno di scuderia George Russell, che ha messo a segno il settimo crono in 1:14.971 a 844 millesimi dalla vetta (per cui 4 decimi di margine rispetto al “Re ...

