È un’altra guerra all’Occidente. Questa volta di logoramento (Di sabato 18 giugno 2022) Più volte in queste note l’attenzione è stata rivolta alla enorme difficoltà di programmare in senso lato che si è venuta a creare di recente in ogni Paese. Anche se si trova ai suoi antipodi, nel momento stesso in cui la Russia ha iniziato la dissennata occupazione dell’Ucraina, tale difficoltà è comunque venuta fuori. Pur dovendo essere data per scontata la conoscenza ben diffusa di come abbia preso forma realmente la vicenda, non è superfluo ribadire che la scorrettezza della Russia ne aveva dato chiaro segno già lo scorso agosto. È stato allora che, complice il rilassamento dell’attenzione al di qua e al di là dell’Atlantico, probabilmente per il clima di distensione che circola nella stagione eletta per il relax, Putin ha iniziato a organizzare la cosiddetta “operazione militare speciale”. Ha così cominciato a concentrare truppe ai confini con l’Ucraina, in quel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) Più volte in queste note l’attenzione è stata rialla enorme difficoltà di programmare in senso lato che si è venuta a creare di recente in ogni Paese. Anche se si trova ai suoi antipodi, nel momento stesso in cui la Russia ha iniziato la dissennata occupazione dell’Ucraina, tale difficoltà è comunque venuta fuori. Pur dovendo essere data per scontata la conoscenza ben diffusa di come abbia preso forma realmente la vicenda, non è superfluo ribadire che la scorrettezza della Russia ne aveva dato chiaro segno già lo scorso agosto. È stato allora che, complice il rilassamento dell’attenzione al di qua e al di là dell’Atlantico, probabilmente per il clima di distensione che circola nella stagione eletta per il relax, Putin ha iniziato a organizzare la cosiddetta “operazione militare speciale”. Ha così cominciato a concentrare truppe ai confini con l’Ucraina, in quel ...

