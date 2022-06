Coronavirus in Toscana: zero decessi, anche oggi 19 giugno. E 1.972 nuovi contagi (Di sabato 18 giugno 2022) Un'altra buona notizia: nessun decesso per Coronavirus, in Toscana, anche oggi 18 giugno 2022. Mentre continuano a preoccupare i contagi: sono sempre intorno a duemila, per l'esattezza 1.972 (374 confermati con tampone molecolare e 1.598 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni (13% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). In Toscana sono 1.173.808 i casi di positività da inizio pandemia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 giugno 2022) Un'altra buona notizia: nessun decesso per, in182022. Mentre continuano a preoccupare i: sono sempre intorno a duemila, per l'esattezza 1.972 (374 confermati con tampone molecolare e 1.598 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni (13% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). Insono 1.173.808 i casi di positività da inizio pandemia L'articolo proviene da Firenze Post.

