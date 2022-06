Caldo | Piemonte | 16 giugno più rovente degli ultimi 65 anni

Pubblicità

La giornata del 16 giugno, quando la temperatura massima è stata in media di 28,1 gradi, inè stata la più calda degli ultimi 65 anni. E' quanto ha rilevato l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). E' stato infatti polverizzato il record per questa data, che risaliva ...Nelorientale undici comuni si trovano in pieno allarme rosso con autobotti, chiusure ... Ma gli effetti sono evidenti anche sul settore olivicolo, con ildurante la fioritura e la ...(ANSA) - TORINO, 18 GIU - La giornata del 16 giugno, quando la temperatura massima è stata in media di 28,1 gradi, in Piemonte è stata la più calda degli ultimi 65 anni. E' quanto ha rilevato l ...L'Europa è stata travolta da un'ondata di caldo record con temperature che hanno toccato picchi mai visti in Gran Bretagna, Francia e Spagna.