Ascolti tv 17 giugno 2022: la festa di Gigi D’Alessio fa il botto e travolge tutti. Canale5 crolla all’8,6% con “New Amsterdam”, battuta da un “Quarto Grado” molto tragico su Rete4 (Di sabato 18 giugno 2022) Ascolti Tv al top: su Rai1 Tg1 3,887 milioni di spettatori e 26,3%. Reazione a catena 3,771 e 19,7%; Gigi: Uno come te 3,462 milioni e 24,5%; TecheTecheTè 3,049 milioni di spettatori con il 19%. Su Canale5 Tg5 3 milioni e 20% L’estate ormai vicina e meno pubblico davanti ai teleschermi in una serata caldissima venerdì 17 giugno. Su Rai1 è andato in onda lo show Gigi: Uno come Te, 30 anni insieme e Canale5 ha risposto con Amsterdam 4, il telefilm ospedaliero senza successo. Gli altri? Rai2 ha proposto il super documentario Mediterraneo, Rai3 il film Il conformista di Bernardo Bertolucci per ricordare Jean Luis Trintignant, Italia 1 la commedia nazionale Moschettieri del Re – La penultima missione. Stabili nelle proprie collocazioni Diego Bianchi con l’ultima puntata di ... Leggi su tvzoom (Di sabato 18 giugno 2022)Tv al top: su Rai1 Tg1 3,887 milioni di spettatori e 26,3%. Reazione a catena 3,771 e 19,7%;: Uno come te 3,462 milioni e 24,5%; TecheTecheTè 3,049 milioni di spettatori con il 19%. SuTg5 3 milioni e 20% L’estate ormai vicina e meno pubblico davanti ai teleschermi in una serata caldissima venerdì 17. Su Rai1 è andato in onda lo show: Uno come Te, 30 anni insieme eha risposto con4, il telefilm ospedaliero senza successo. Gli altri? Rai2 ha proposto il super documentario Mediterraneo, Rai3 il film Il conformista di Bernardo Bertolucci per ricordare Jean Luis Trintignant, Italia 1 la commedia nazionale Moschettieri del Re – La penultima missione. Stabili nelle proprie collocazioni Diego Bianchi con l’ultima puntata di ...

