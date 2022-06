WhatsApp e Facebook: attenzione è pericoloso farlo (Di venerdì 17 giugno 2022) attenzione, se avete ancora questi messaggi su WhatsApp e Facebook potreste rischiare grosso a livello legale. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona. Da quando hanno inventato gli smartphone, è praticamente impossibile riuscire a farne a meno. Ovviamente, come ogni cosa, hanno i loro lati postivi ma anche negativi. Nelle ultime ore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 17 giugno 2022), se avete ancora questi messaggi supotreste rischiare grosso a livello legale. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona. Da quando hanno inventato gli smartphone, è praticamente impossibile riuscire a farne a meno. Ovviamente, come ogni cosa, hanno i loro lati postivi ma anche negativi. Nelle ultime ore L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

GINA32451015 : RT @i_isola: Melman …. Ma dove vai??????Melman è un cucciolino di taglia medio piccola sui 15 kg Per informazioni e candidatur… - SpringsteenMoni : RT @i_isola: Melman …. Ma dove vai??????Melman è un cucciolino di taglia medio piccola sui 15 kg Per informazioni e candidatur… - PatriziaOrlan11 : RT @i_isola: Melman …. Ma dove vai??????Melman è un cucciolino di taglia medio piccola sui 15 kg Per informazioni e candidatur… - Fabio_Larosa_ : @GiorgiaMeloni Ma t'ha bloccato su WhatsApp oppure fai come quelli che scrivono gli auguri alla mamma su Facebook? - Russia_Italia : Siamo all'estero e il nostro telefono è raggiungibile solo tramite Whatsapp, Telegram e Viber.… -