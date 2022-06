Un treno blindato in viaggio nella tempesta europea (Di venerdì 17 giugno 2022) Come fossero sull’Orient Express tre capi di Stato danno prova dell’unità Ue, ma l’enigma è se Putin sarà coinvolto in queste iniziative diplomatiche Leggi su lastampa (Di venerdì 17 giugno 2022) Come fossero sull’Orient Express tre capi di Stato danno prova dell’unità Ue, ma l’enigma è se Putin sarà coinvolto in queste iniziative diplomatiche

Pubblicità

gianni20181 : RT @marioadinolfi: Consiglio al trio di potenti, qui, di cambiare treno e di provare a prendere il treno dei pendolari per assaggiare le ma… - roberto_fedrigo : RT @marioadinolfi: Consiglio al trio di potenti, qui, di cambiare treno e di provare a prendere il treno dei pendolari per assaggiare le ma… - Zamberlett : RT @marioadinolfi: Consiglio al trio di potenti, qui, di cambiare treno e di provare a prendere il treno dei pendolari per assaggiare le ma… - iostoconCRISTO : RT @marioadinolfi: Consiglio al trio di potenti, qui, di cambiare treno e di provare a prendere il treno dei pendolari per assaggiare le ma… - casimax4 : RT @marioadinolfi: Consiglio al trio di potenti, qui, di cambiare treno e di provare a prendere il treno dei pendolari per assaggiare le ma… -