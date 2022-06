Un enigma indecifrabile che sarà la commissaria Valentina Medici | la più giovane dell' Fbi italiana | a svelare | il delirio artistico di un folle visionario in un giallo da cui è difficile staccarsi

(Di venerdì 17 giugno 2022) Un bambino riesce a liberarsi da un oscuro rapimento. Un altro, a distanza di chilometri, viene strappato dalle mani del padre. Hanno in comune una straordinaria somiglianza, sembrano gemelli, ma tra loro non c’è alcun legame di parentela. Una storia nerissima, una pista che, all’inizio, porta tra i criminali che si aggirano nel dark web, quella zonaa rete dove il male prende forme mostruose. A dipanare la matassa, la piùinvestigatriceo Sco, il Servizio centrale operativoa Polizia. Presa un po’ sottogamba, forse perché, forse perché donna, condurrà le indagini a qualcosa di inimmaginabile, unmesso in moto da un assassino seriale. E riuscirà a fermarlo. La condanna dei ...

Pubblicità

La Voce del Popolo

... interprete del ruolo del 'gatekeeper' piùal mondo - ha 'trollato' nuovamente quel ... [3] A questo, non rimane che da capire dove Draghi porterà l'Italia! E da risolvere l'del ...Un libro stranissimo,come unorigliato, complesso anche per gli standard della letteratura post - moderna. È la storia di un professore di studi hitleriani di una piccola ... Daniele Bruzzone ospite agli Incontri Estate 2022 Decifrare la Russia, l'immensa nazione che si estende dal Baltico al Pacifico, non è facile. Come non è facile decifrare Vladimir Putin. Ecco da dove arriva e chi ha influenzato il pensiero del capo d ...