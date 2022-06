Uccisi e fatti a pezzi Brasile | Dom e Bruno dovevano sparire

Pubblicità

difesapopolo : Ucraina, Unicef: uccisi 277 bambini, altri 456 sono rimasti feriti - AlanDesio2 : @gannibo @nefasto_detesto @intuslegens Fatti apposta ,uccisi e chi cerca di coprire questi omicidi sono complici - Komsomolist84 : RT @busettodavide: Sui fatti avvenuti a Bucha ho sempre consigliato massima cautela. Cautela che molti non hanno avuto, sentenziando senza… - LacAndy72 : @itterfer46 @rtl1025 Qui ti sbagli. Ho visto gatte che dopo aver figliato 6 - 8 micetti, quando hanno visto che non… - Sgrosalv80 : @morenoAlmare @sweetimothea Ma che poi io non contesto il fatto sui diritti di formarsi una famiglia. Io contesto l… -

... " Giustiziati,a pezzi e bruciati. Così sarebbero morti Dom Phillips e Bruno Pereira nella ...perché 'colpevoli' di avere filmato due pescatori di frodo all'opera in una terra indigena. ...... come quello recente in cui 2 peacekeepers egiziani sono rimastie uno ferito. Ma a pagare ... I, purtroppo, non sembrano andare in questa direzione visto che Goita, il 10 giugno scorso, ha ...Uccide moglie e figlia in casa in provincia di Modena, il killer confessa l'omicidio dando una sua versione dei fatti: "Ero vessato" ...L’uomo ha confermato i difficili rapporti coniugali ma dandone una versione completamente diversa rispetto alle denunce per violenze presentate a ...