Stefania Orlando e Miriana Trevisan | 50 e non sentirli

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 giugno 2022)si sfidano in un sondaggio di 361Magazine. Ecco chi è l’ex gieffina 50+ preferita dal pubblico social(55 anni) e(50 anni a Novembre) sono due donne bellissime dal corpo statuario e dal fascino senza tempo, nonché due ex gieffine che, a fronte dei molti anni di fulgida carriera nel mondo dello spettacolo, hanno saputo portare in tv professionalità, spontaneità e tutte le fragilità legate al loto vissuto con semplicità e leggerezza. Abbiamo chiesto ai lettori di 361Magazine – ormai legati da anni ai volti noti legati al programma condotto da Alfonso Signorini – chi preferissero tra...