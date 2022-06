Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: Nepomniachtchi parte col botto, battuto Ding Liren! Caruana sconfigge Nakamura, due patte (Di venerdì 17 giugno 2022) Quasi non fa in tempo a iniziare, che il Torneo dei Candidati 2022 di scena a Madrid è scosso da risultati di grande importanza già nel turno d’apertura. Sono due le vittorie, ed altrettante le patte, che si vedono nella giornata odierna: andiamo a scoprire tutto il dettaglio di quanto accaduto nel venerdì madrileno. Ding LIREN-IAN Nepomniachtchi 0-1 Chi parte col botto è Ian Nepomniachtchi. L’uomo che, lo scorso anno, sfidò Magnus Carlsen per la corona iridata sovverte tutti i pronostici contro Ding Liren, battendo il cinese con una spettacolare manovra sull’ala di Re. Si comincia con un’Apertura Inglese che passa da 1. c4 e5 2. g3 c6 e che batte strade note fino alla decima mossa, dove si entra in terreni totalmente ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Quasi non fa in tempo a iniziare, che ildeidi scena a Madrid è scosso da risultati di grande importanza già nel turno d’apertura. Sono due le vittorie, ed altrettante le, che si vedono nella giornata odierna: andiamo a scoprire tutto il dettaglio di quanto accaduto nel venerdì madrileno.LIREN-IAN0-1 Chicolè Ian. L’uomo che, lo scorso anno, sfidò Magnus Carlsen per la corona iridata sovverte tutti i pronostici controLiren, battendo il cinese con una spettacolare manovra sull’ala di Re. Si comincia con un’Apertura Inglese che passa da 1. c4 e5 2. g3 c6 e che batte strade note fino alla decima mossa, dove si entra in terreni totalmente ...

ScacchiGabriel : Torneo dei Candidati 2022 Ding vs Nepomniachtchi | Inglese Guarda: 'Il Grande Attacco!' - ciolir75 : @toschi1982 @rprat75 @dchinellato C'è il torneo dei candidati per affrontare Carlsen il prossimo anno per il titolo… - asdtorre : TORNEO SCACCHI UNDER 18: 23 GIUNGO FESTA ORATORIO LENOScacchi e spazio logica ritornano a Leno. In occasione della… - zazoomblog : Scacchi: Torneo dei Candidati 2022 si comincia! Subito Caruana-Nakamura e Ding Liren-Nepomniachtchi - #Scacchi:… - asdtorre : TORNEO SCACCHI SENIOR CLUB: 26 GIUGNO A TOSCOLANO MADERNOVi mancavano i tornei sul lago di Garda? Ne aspettavate un… -