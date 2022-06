(Di venerdì 17 giugno 2022) Arrigocommenta il possibileoffensivo dell’Inter: «Un rischio che Inzaghi non può permettersi» Arrigoha commentato alla Gazzetta dello Sport il possibiledell’Inter composto da. Di seguito le sue parole: «Nel calcio moderno si attacca e si difende in undici, con quei tre insieme regali troppo alla squadra avversaria, mi sembra un rischio che Inzaghi non può permettersi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Sacchi: «Martinez, Dybala e Lukaku? Un tridente rischioso» -

