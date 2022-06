Roma, paura in un bar: tira fuori la pistola e minaccia il barista per una discussione (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma. Ha tirato fuori la pistola e ha iniziato a minacciarlo senza remore, prima mostrandogliela sotto il bancone e poi aggiungendo qualche ingiuria. La vittima era il barista di un locale che si è visto puntato il ”ferro” direttamente alla testa da parte di un avventore del suo locale. Il motivo lascia di stucco: una banale discussione al bancone. Ora, l’aggressore finito in manette, un uomo 36enne che poi ha rivelato l’inganno: una pistola giocattolo priva del tappo rosso. La dinamica delle minacce Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso, 15 giugno. Il titolare di un bar nella zona di Torre Argentina intorno alle 19.00 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine subito dopo essere stato minacciato nel suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022). Hatolae ha iniziato arlo senza remore, prima mostrandogliela sotto il bancone e poi aggiungendo qualche ingiuria. La vittima era ildi un locale che si è visto puntato il ”ferro” direttamente alla testa da parte di un avventore del suo locale. Il motivo lascia di stucco: una banaleal bancone. Ora, l’aggressore finito in manette, un uomo 36enne che poi ha rivelato l’inganno: unagiocattolo priva del tappo rosso. La dinamica delle minacce Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso, 15 giugno. Il titolare di un bar nella zona di Torre Argentina intorno alle 19.00 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine subito dopo essere statoto nel suo ...

