Possiamo essere giovani per sempre? Forse sì, con questo metodo infallibile (Di venerdì 17 giugno 2022) essere giovani per sempre ed avere una pelle compatta a vita sembra un’utopia e Forse è una condizione che non raggiungeremo mai al 100%, ma Possiamo avvicinarci di sicuro a questo status con un metodo infallibile, la crioterapia. Avrai sentito di sicuro parlare della crioterapia – chiamata anche terapia del freddo – ma Forse in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 17 giugno 2022)pered avere una pelle compatta a vita sembra un’utopia eè una condizione che non raggiungeremo mai al 100%, maavvicinarci di sicuro astatus con un, la crioterapia. Avrai sentito di sicuro parlare della crioterapia – chiamata anche terapia del freddo – main L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Pontifex_it : Se possiamo in verità invocare Dio chiamandolo “Abbà - Papà”, è perché in noi abita lo Spirito Santo; è Lui che ci… - ricpuglisi : 'Mi stai dicendo che con la cancel culture possiamo essere comunisti senza dirlo chiaramente?' 'Sì' 'Wow!' - federikobi : @Leonida25818070 @valerio_santori Purtroppo non possiamo sostituirci 'a loro'. Interspac docet. Possiamo indignarci… - UNHCRItalia : Grazie @GassmanGassmann per aver scelto di tenere alta l'attenzione su chi sono i rifugiati e perchè fuggono questa… - CpPatrizia : @Marisa_4ever Diciamo che questo è il tuo punto di vista e lo rispetto. E come ti ho già detto non possiamo piacere… -