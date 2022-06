Nel libro di Eleonora Mattia | la storie di 15 donne coraggiose e resilienti

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 giugno 2022) Arianna Pacchiarotti, responsabile del centro per la Procreazione Medicalmente Assistita dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, il 9 marzo del 2020 deve sospendere tutti i cicli di procreazione. Il Covid 19 sta esplodendo in tutta la sua violenza, bisogna chiudere tutto e subito. Ma come vai a raccontarlo a quelle coppie che si sono messe in gioco, emotivamente ed economicamente, per avere un figlio? Eppure, nonostante venga presto reso disponibile il rimborso per chi è rimasto bloccato, solo tre coppie lo chiedono. Le altre aspettano, fiduciose. E, finalmente, un anno dopo, il Centro riapre. Il lavoro è tantissimo, c’è tutto l’arretrato, ma Arianna non demorde e arriva anche una bella sorpresa: tra le coppie sterili “sine causa” finisce che sono in aumento le gravidanze., autrice di I giorni del coraggio. La forza delle ...