MiMo 2022 - DR ed EVO | tutte le novità esposte

(Di venerdì 17 giugno 2022) La DR Automobiles ha rinnovato profondamente la gamma dei marchi EVO e DR, presentando i modelli aggiornati al. Questa serie diè fondamentale per ampliare ulteriormente il bacino di clienti potenziali nella fascia di prezzo compresa tra i 15.000 ed i 30.000 euro, mentre gli inediti brand Sportequipe ed Ickx appena lanciati guarderanno ai segmenti superiori. Le nuove DR 3.0 e 7.0 e l'aggiornamento della gamma. DR introduce le nuove 3.0 e 7.0 e propone aggiornamenti per le 4.0, la 5.0 e la 6.0. La DR 3.0 sostituisce la 3 con design e interni aggiornati, introduce l'infotainment da 9" e un nuovo cambio Cvt in alternativa a quello manuale abbinato al motore 1.5 benzina da 116 CV. Debutta, inoltre, la Suv DR 7.0, lunga 4,72 metri e dotata di sette posti. La vettura è proposta con motore 1.5 turbo da 160 CV con cambio ...

PRONTA PER IL PUBBLICO - Tra le novità presenti alc'è anche la Nissan Ariya , la nuova crossover elettrica della casa giapponese già ordinabile in Italia con le prime consegne previste da luglio. Lunga 460, larga 185 e alta 166 cm, si ...La FOTO Gallery completa con tutte le auto presenti al, la seconda edizione del Milano Monza Motor Show in Piazza Duomo a ...Qui sotto una speciale foto gallery con le immagini più belle ed esclusive dal MIMO 2022. Leggi anche tutte le NOTIZIE, nel nostro speciale dedicato a MIMO 2022.Si tratta solo della seconda edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, eppure l’attesa per l’appuntamento dimostra come l’evento sia già diventato uno dei punti di riferimento nello scenario milanese.