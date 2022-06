L’uomo bianco in quella foto. Pugno chiuso e amicizia (Di venerdì 17 giugno 2022) fotografie, istantanee, momenti che passano alla storia. Piedi scalzi, guanti neri, testa china e Pugno alzato. Un podio, tre uomini, un destino. Tommie Smith e John Carlos. Città del Messico, i 200 metri piani e i Giochi Olimpici del 1968. Un’immagine diventata icona. Un’amicizia eroica. Due velocisti afroamericani e L’uomo bianco in quella foto. Peter Norman. E’ il 1968. Martin Luther King e Bob Kennedy assassinati da poco. I carri armati sovietici sulla Primavera di Praga. Gli Stati Uniti coinvolti e sconvolti. Da violenti scontri razziali nelle principali città. E dalla counterculture, le proteste contro la Guerra in Vietnam. Il mondo è una polveriera, sull’orlo di un conflitto spaventoso. E nel bel mezzo di questa situazione ponta ad ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 17 giugno 2022)grafie, istantanee, momenti che passano alla storia. Piedi scalzi, guanti neri, testa china ealzato. Un podio, tre uomini, un destino. Tommie Smith e John Carlos. Città del Messico, i 200 metri piani e i Giochi Olimpici del 1968. Un’immagine diventata icona. Un’eroica. Due velocisti afroamericani ein. Peter Norman. E’ il 1968. Martin Luther King e Bob Kennedy assassinati da poco. I carri armati sovietici sulla Primavera di Praga. Gli Stati Uniti coinvolti e sconvolti. Da violenti scontri razziali nelle principali città. E dalla counterculture, le proteste contro la Guerra in Vietnam. Il mondo è una polveriera, sull’orlo di un conflitto spaventoso. E nel bel mezzo di questa situazione ponta ad ...

