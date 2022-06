L’Ucraina merita una prospettiva europea. Ha già compiuti passi importanti (Di venerdì 17 giugno 2022) “Oggi abbiamo adottato la raccomandazione al consiglio di dare alL’Ucraina una prospettiva europea e lo status di candidato all’ingresso nell’Unione”. È quanto ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sciogliendo la riserva sulla domanda di adesione presentata dal governo di Kiev. Ucraina in Europa, dalla Commissione Ue via libera allo status di Paese candidato “L’Ucraina – ha detto la presidente della Commissione Ue – ha chiaramente dimostrato l’aspirazione e l’impegno del Paese di essere all’altezza degli standard europei. L’Ucraina è una democrazia parlamentare molto solida, che vanta un’amministrazione eccellente. L’Ucraina ha mostrato di avere un livello di deficit solido prima della guerra, ha già compiuti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) “Oggi abbiamo adottato la raccomandazione al consiglio di dare alunae lo status di candidato all’ingresso nell’Unione”. È quanto ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sciogliendo la riserva sulla domanda di adesione presentata dal governo di Kiev. Ucraina in Europa, dalla Commissione Ue via libera allo status di Paese candidato “– ha detto la presidente della Commissione Ue – ha chiaramente dimostrato l’aspirazione e l’impegno del Paese di essere all’altezza degli standard europei.è una democrazia parlamentare molto solida, che vanta un’amministrazione eccellente.ha mostrato di avere un livello di deficit solido prima della guerra, ha già...

