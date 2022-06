LIVE Berrettini-Paul 6-4 6-2, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: il romano vola in semifinale con poco sforzo! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Berrettini nell’intervista in campo: “Non ero contento perché ho cominciato male, non come avrei voluto. Sapevo che sarei stato capace di recuperare il break. Oggi è difficile, per il caldo. Ho lottato, poi più giocavo più sentivo che il mio tennis ritrovava la giusta dimensione. La forma? Grazie ai ragazzi lì nel mio box, i fisioterapisti, il dottore e poi la mia famiglia. Mi hanno aiutato molto in quei momenti difficili. E poi ho lavorato tanto. Volevo davvero tornare per la stagione sull’erba, soprattutto qui. Magari andassi in finale anche a Wimbledon, ma adesso devo pensare a questo torneo, sono il campione uscente, sto difendendo il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude dunque qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!nell’intervista in campo: “Non ero contento perché ho cominciato male, non come avrei voluto. Sapevo che sarei stato capace di recuperare il break. Oggi è difficile, per il caldo. Ho lottato, poi più giocavo più sentivo che il mio tennis ritrovava la giusta dimensione. La forma? Grazie ai ragazzi lì nel mio box, i fisioterapisti, il dottore e poi la mia famiglia. Mi hanno aiutato molto in quei momenti difficili. E poi ho lavorato tanto. Volevo davvero tornare per la stagione sull’erba, soprattutto qui. Magari andassi in finale anche a Wimbledon, ma adesso devo pensare a questo torneo, sono il campione uscente, sto difendendo il ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Berrettini-Paul 6-4 0-1 ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: due palle break mancate dall’azzurro a inizio secondo set… - infoitsport : Berrettini-Paul all'Atp Queen's, il risultato in diretta live della partita - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #ATPQueens Matteo #Berrettini di forza nel #primoset contro #Paul, vinto 6-4 dopo essere andato sotto 1-4! #live - basta_ely : RT @GeorgeSpalluto: Torna in campo il BOSS al Queen's. Berrettini affronta per la seconda volta in carriera Tommy Paul. Ready to go. Live o… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Paul 2-4 quarti di finale Atp Queen’s 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Paul #quarti… -