Iva Zanicchi distrutta da un grande dolore: “Vorrei chiedergli perdono” (Di venerdì 17 giugno 2022) Iva Zanicchi torna a parlare di un grande dolore irrisolto. La cantante vorrebbe chiedergli perdono: la rivelazione Torna a rilasciare interviste Iva Zanicchi, con la cantante ed opinionista che ha deciso di sviscerare un suo dolore irrisolto. Andiamo quindi a scoprire le parole della showgirl ai microfoni del settimanale. La cantante ed opinionista nel corso di un’intervista (Via Screenshot)Nel corso di una lunga intervista a Super Guida TV, Iva Zanicchi ha deciso di raccontarsi parlando a tutto tondo della sua vita. Infatti la cantante ed opinionista è tornata a parlare anche del fratello scomparsa un paio di anni fa a causa del Covid. In merito Iva ha quindi dichiarato commossa: “Se potessi riportare in vita qualcuno, sceglierei ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 giugno 2022) Ivatorna a parlare di unirrisolto. La cantante vorrebbe: la rivelazione Torna a rilasciare interviste Iva, con la cantante ed opinionista che ha deciso di sviscerare un suoirrisolto. Andiamo quindi a scoprire le parole della showgirl ai microfoni del settimanale. La cantante ed opinionista nel corso di un’intervista (Via Screenshot)Nel corso di una lunga intervista a Super Guida TV, Ivaha deciso di raccontarsi parlando a tutto tondo della sua vita. Infatti la cantante ed opinionista è tornata a parlare anche del fratello scomparsa un paio di anni fa a causa del Covid. In merito Iva ha quindi dichiarato commossa: “Se potessi riportare in vita qualcuno, sceglierei ...

