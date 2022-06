Inter: Lukaku tiene in stand by l’arrivo di Paulo Dybala (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercato Inter, la priorità in questo momento è il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Per questo motivo Dybala rimane in attesa Da diverse settimane si attende la fumata bianca per il passaggio di Paulo Dybala all’Inter. La trattativa è ben avviata, ma manca ancora l’affondo finale di Marotta per completare il trasferimento della Joya. Il motivo? Come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, in primo piano al momento in casa Inter c’è la questione Lukaku. I nerazzurri stanno aspettando il momento giusto, concentrandosi prima sul riportare il belga a Milano: dopodiché, gli sforzi andranno su Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercato, la priorità in questo momento è il ritorno di Romeluin nerazzurro. Per questo motivorimane in attesa Da diverse settimane si attende la fumata bianca per il passaggio diall’. La trattativa è ben avviata, ma manca ancora l’affondo finale di Marotta per completare il trasferimento della Joya. Il motivo? Come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, in primo piano al momento in casac’è la questione. I nerazzurri stanno aspettando il momento giusto, concentrandosi prima sul riportare il belga a Milano: dopodiché, gli sforzi andranno su. L'articolo proviene da Calcio News 24.

