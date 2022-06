Incidente d’auto per Stash e i The Kolors prima del concerto (Di venerdì 17 giugno 2022) Momenti di paura per Stash e i The Kolors a causa di un Incidente d’auto che li ha coinvolti ieri prima del concerto. E’ il frontman del noto gruppo a raccontare sui social che ieri pomeriggio mentre erano diretti a Venafro, in provincia di Isernia, hanno avuto un Incidente. La loro auto si è scontrata con un camion che andava contromano. Stanno tutti bene ed è ciò che ha voluto far sapere subito Stash avvisando anche che il concerto avrebbe subito qualche ritardo. “Stiamo tutti bene” ha spiegato il cantante chiedendo poi scusa per l’imprevisto ma di certo più sollevato dal fatto che nessuno avesse riportato conseguenze dall’impatto. Stash, Daniele e Alex erano in Molise, entusiasti di riprendere il tour, di tornare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022) Momenti di paura pere i Thea causa di unche li ha coinvolti ieridel. E’ il frontman del noto gruppo a raccontare sui social che ieri pomeriggio mentre erano diretti a Venafro, in provincia di Isernia, hanno avuto un. La loro auto si è scontrata con un camion che andava contromano. Stanno tutti bene ed è ciò che ha voluto far sapere subitoavvisando anche che ilavrebbe subito qualche ritardo. “Stiamo tutti bene” ha spiegato il cantante chiedendo poi scusa per l’imprevisto ma di certo più sollevato dal fatto che nessuno avesse riportato conseguenze dall’impatto., Daniele e Alex erano in Molise, entusiasti di riprendere il tour, di tornare ...

Pubblicità

CorriereAlbaBra : Sono gravi le condizioni della donna di sessant'anni R.P. che questa mattina alla guida della sua auto è uscita fuo… - infoitcultura : Stash e i The Kolors, incidente d'auto mentre andavano a fare un concerto - infoitcultura : Incidente d’auto per i The Kolors prima del concerto in Molise: “Saremo in ritardo, ma stiamo bene” - infoitcultura : The Kolors, grave incidente d'auto: i primi aggiornamenti - RICKDECKARD1962 : RT @JoeFortissimo: @ilReazionario @R28445 Bellissimo quando fa l'incidente con le auto, si azionano gli airbag a tre metri d'altezza mentre… -