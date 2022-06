Impact 16.06.2022 Slammiversary è alle porte (Di venerdì 17 giugno 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di Impact. Siamo agli sgoccioli di questa Road to Slammiversary, che si svolgerà nella notte di domenica. I match definiti sono già 7 ma potrebbero esserci ancora varie sorprese. Addentriamoci nella puntata! Tasha Steelz e Savannah Evans sconfiggono Jordynne Grace e Mia Yim (2,5 / 5) BACKSTAGE: Gia Miller intervista gli Aces & 8’s ma arriva l’Honor No More. Dopo qualche battibecco sta per partire la rissa ma arriva D’Lo Brown a separarli. Dice che stasera combatteranno contro l’Honor No More, dato che lui ha la possibilità di poter chiedere un match. Trey Miguel sconfigge Mike Bailey (3,5 / 5) Masha Slamovich sconfigge Alisha Edwards N.C. The Briscoes sconfiggono Chris Bey e Jay White (2,5 / 5) Honor No More sconfiggono Aces & Eights (1,5 / ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 giugno 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Siamo agli sgoccioli di questa Road to, che si svolgerà nella notte di domenica. I match definiti sono già 7 ma potrebbero esserci ancora varie sorprese. Addentriamoci nella puntata! Tasha Steelz e Savannah Evans sconfiggono Jordynne Grace e Mia Yim (2,5 / 5) BACKSTAGE: Gia Miller intervista gli Aces & 8’s ma arriva l’Honor No More. Dopo qualche battibecco sta per partire la rissa ma arriva D’Lo Brown a separarli. Dice che stasera combatteranno contro l’Honor No More, dato che lui ha la possibilità di poter chiedere un match. Trey Miguel sconfigge Mike Bailey (3,5 / 5) Masha Slamovich sconfigge Alisha Edwards N.C. The Briscoes sconfiggono Chris Bey e Jay White (2,5 / 5) Honor No More sconfiggono Aces & Eights (1,5 / ...

