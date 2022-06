(Di venerdì 17 giugno 2022) Il 2022 è un anno partito in quarta per il cantante milanese, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo e rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest di Torino, ha l'agenda piena anche per l'estate. Nel frattempo, una sua foto di qualche anno fa ha davvero commosso il web. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

infoitinterno : Il dolcissimo scatto di Mahmood da piccolo condiviso su Instagram -

DireDonna

Gossip Eros Ramazzotti fa unregalo alla figlia Aurora: lo[...] Eros Ramazzotti ha voluto fare una bellissima sorpresa alla figlia, la quale non ha saputo [...] In una storia su ...A quest'ultimo, il secondogenito, Barbara ha dedicato unpost in occasione del su 33 esimo compleanno, lo scorso settembre. Parole da brividi, ... Loha emozionato tutti ed ottenuto il ... Il dolcissimo scatto di Mahmood da piccolo condiviso su Instagram C'è qualcosa di più dolce del prossimo appuntamento con Bake Off Italia Beh, sì: la foto di Benedetta Parodi insieme alle figlie Eleonora e Matilde sul set del programma tv. La conduttrice ha pubblic ...Il 18 giugno 1962 Marcello Geppetti scattò una delle foto più iconiche della storia: il bacio tra Elizabeth Taylor e Richard Burton ...