Pubblicità

QN Motori

" Chi sono iLa band è formata da Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Il loro ultimo album, Simulation Theory, è stato al suo debutto primo in classifica nel Regno Unito, ...Le buone intenzioni che lo, salvare l'uomo dalla morte per sollevarlo dal dolore, ...in ambiti spesso marginali e con attenzione capillare alla diversità" e infine Premio Hystrio " Altre... I Muse guidano le Lamborghini, la band ospite della Casa del Toro Gli Uffizi chiamano il mondo del rock, il rock risponde. Dopo il video di saluto alle band e al popolo del Firenze Rocks, lanciato sui social del museo martedì scorso, la reazione non si è fatta atten ...Agli Uffizi i leggendari Muse, portabandiera del progressive / alternative inglese ed headliner stasera nel parco delle Cascine ...