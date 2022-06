Golden State Warriors campioni NBA: Celtics battuti 4 - 2, Curry eletto Mvp. Le lacrime di Steph a fine gara (Di venerdì 17 giugno 2022) I Golden State Warriors sono campioni Nba per la settima volta nella loro storia, la quarta negli ultimi otto anni. La squadra di coach Steve Kerr supera per 4 - 2 alle Finals i Boston Celtics ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) IsonoNba per la settima volta nella loro storia, la quarta negli ultimi otto anni. La squadra di coach Steve Kerr supera per 4 - 2 alle Finals i Boston...

Pubblicità

Eurosport_IT : WARRIORS SUL TETTO DEL MONDO! ???????? I Golden State battono i Bolton Celtics in Gara 6, chiudono la serie (4-2) e co… - dchinellato : L’hanno fatto di nuovo! I Golden State Warriors sono di nuovo campioni #NBA75. Da Boston su ?@Gazzetta_it? vi racco… - SkySportNBA : NBA Finals: Golden State vince a Boston in gara-6, gli Warriors conquistano il titolo #SkyNBA #NBA #NBAFinals - Italian : Basket: Golden State campioni Nba, Curry Mvp 'un titolo diverso' - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: WARRIORS SUL TETTO DEL MONDO! ???????? I Golden State battono i Bolton Celtics in Gara 6, chiudono la serie (4-2) e conquist… -