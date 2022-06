Gigi D'Alessio, stasera su Rai1 lo speciale per i 30 anni di carriera: gli ospiti (Di venerdì 17 giugno 2022) stasera su Rai1 alle 21:25 appuntamento con Uno come te - Trent'anni insieme, il concerto evento dedicato a Gigi D'Alessio: ecco gli ospiti. Gigi D'Alessio festeggia i 30 anni di carriera con un concerto-evento che, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, sarà trasmesso stasera su Rai1, alle 21:25, e in contemporanea su Radio2. Con Uno come te - Trent'anni insieme, il cantautore partenopeo ripercorrerà la sua emozionante carriera musicale e televisiva attraverso le sue canzoni. Ad accompagnarlo in questo viaggio un'orchestra d'eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti straordinari, da amici e colleghi, come ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022)sualle 21:25 appuntamento con Uno come te - Trent'insieme, il concerto evento dedicato aD': ecco gliD'festeggia i 30dicon un concerto-evento che, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, sarà trasmessosu, alle 21:25, e in contemporanea su Radio2. Con Uno come te - Trent'insieme, il cantautore partenopeo ripercorrerà la sua emozionantemusicale e televisiva attraverso le sue canzoni. Ad accompagnarlo in questo viaggio un'orchestra d'eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino e tantissimistraordinari, da amici e colleghi, come ...

Pubblicità

caro2_carol : RT @ToniaPeluso: A Napoli non pioveva da un mese credo. Oggi concerto di Gigi D’Alessio a piazza del Plebiscito tutto all’aperto sta diluvi… - moneypuntoit : ?? Gigi D'Alessio, quanto guadagna: il patrimonio accumulato in 30 anni di carriera ?? - ParliamoDiNews : Gigi D`Alessio: chi sono i figli del noto cantautore napoletano Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco -… - UnaCertaCarmen : @UIconoclasta @semioticmonkey Per GIGI D'ALESSIO. Io non ci posso credere - malatadivuoto : @bruttapazzah Ci dovrebbe essere qualcosa con Gigi d'Alessio su Rai 1 e c'è anche Lauro... Non chiedermi altro perc… -