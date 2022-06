Festival di Villa Arconati programma completo: apre Dargen D’Amico (Di venerdì 17 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ritorna per la 34a edizione il Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Il programma prevede sette date in cartellone, più un prologo introduttivo nella piazza centrale di Bollate con un concerto organizzato in collaborazione con Bollate Jazz Meeting. Festival Villa Arconati 2022: il programma Anche quest’anno il Festival si aprirà dalla piazza centrale ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 17 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ritorna per la 34a edizione ildia Castellazzo di Bollate. Ilprevede sette date in cartellone, più un prologo introduttivo nella piazza centrale di Bollate con un concerto organizzato in collaborazione con Bollate Jazz Meeting.2022: ilAnche quest’anno ilsi aprirà dalla piazza centrale ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

robertosaviano : Sabato 11 giugno, alle 21.00, sarò a Firenze per il Festival La città dei lettori, a Villa Bardini. Al termine inc… - emiliaromagnago : A Villa Levi il Remilia Pride Festival il 2 e il 3 luglio #emiliaromagna - Lostingroove : VILLA ADA FESTIVAL: Si apre stasera la stagione di grandi concerti, Dj Set ed eventi nella meravigliosa cornice di… - gazzettanapoli : Si è conclusa la prima edizione della rassegna “Swedish Film goes Capri” di Villa San Michele ad Anacapri, festival… - lugoeventi : VILLA ORTOLANI A VOLTANA OSPITA IL LUGO MUSIC FESTIVAL CON LO SPETTACOLO 'SONATA PER TUBI' Questa sera alla 21 il… -